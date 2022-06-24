Спасатели эвакуируют с Казбека травмированного альпиниста

24 июн. 12:23

Спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда начали транспортировку альпиниста из Челябинска, который получил травму ноги по время спуска.

В ГУ МЧС России по республике уточнили, что спасатели добрались до места стоянки на Казбеке группы альпинистов, среди которых находится пострадавший. Его состояние оценивается как удовлетворительное, в 9:00 мск началась его транспортировка.

Навстречу им движется еще одна группа спасателей из четырех человек. Пострадавший альпинист будет доставлен от Кармадонских ванн до селения Тменикау.