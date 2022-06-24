Фейки в Telegram стоили жителю Казахстана свободы

24 июн. 12:13

Администратору Telegram-канала Диасу Нурмагамбетову зачитали приговор в суде Костаная, его осудили за распространение заведомо ложных данных, сообщает пресс-служба органа.

Отмечается, что 27-летний осужденный во время январских беспорядков в своем Telegram-канале "Протестный Костанай" призывал выйти на центральную площадь города для участия в митинге.

Подсудимый в свою очередь отказался признавать свою вину, однако суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с "установлением пробационного контроля на весь срок наказания и обязанностей". Приговор в настоящее время в силу не вступил.