Лавров: Россия ценит отношения с Азербайджаном

24 июн. 12:04

Россия ценит свои отношения с Азербайджаном. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на сегодняшней встрече в Баку с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Открывая переговоры, глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ситуация в мире требует постоянного обмена мнениями и оценками, договоренностей, которые будут учитывать интересы друг друга, как и подобает между союзниками, в свете подписанной в феврале 2022 года декларации о союзническом взаимодействии.

Он также сообщил, что накануне провел "подробную, деловую, доверительную беседу" с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которой были рассмотрены все основные принципиальные направления взаимодействия Москвы и Баку.

"Четко подтверждены те импульсы, которые нам дают наши лидеры, и у нас есть четкое понимание того, как работать по всем этим направлениям: в сфере экономики и инвестиций, финансов, социальной, гуманитарной, и, конечно же, в сфере координации внешнеполитических действий", - цитирует Лаврова "Интерфакс-Азербайджан".

Глава МИД РФ отметил, что ему всегда приятно быть в Баку. "Мы ценим наши отношения, всегда приятно совмещать личные контакты с обсуждением наших совместных рабочих задач", - сказал он.

Кроме того, российский министр акцентировал внимание на том, что контакты Москвы и Баку развиваются в рамках целого ряда форматов, среди которых межрегиональный форум, молодежный форум и гуманитарный форум, который, как считает министр, правильно было бы возобновить после паузы, вызванной пандемией коронавируса COVID-19.

В свою очередь, Байрамов подчеркнул, что сегодняшние переговоры являются хорошей возможностью обсудить широкую повестку российско-азербайджанского взаимодействия, сотрудничества по самым разным вопросам". По его словам, активно проводятся мероприятия в рамках 30-летия установления дипломатических отношений, повестка на вторую половину году также широкая.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Баку с двухдневным рабочим визитом 23 июня. Накануне глава российского МИД встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Особое внимание на встречах планировалось уделить реализации трехсторонних договоренностей России, Азербайджана и Армении на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 и 26 ноября 2021 года, а также нормализации отношений между Баку и Ереваном.