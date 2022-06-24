Боррель прибудет в Тегеран с официальным визитом

24 июн. 11:52

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибудет в пятницу вечером с визитом в столицу Ирана, сообщил официальный представитель МИД исламской республики Саид Хатибзаде.

"Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибывает сегодня вечером в Тегеран для переговоров с министром иностранных дел нашей страны и некоторыми другими официальными лицами Исламской Республики Иран", - сказал он, передает ТАСС.

Уточняется, что в рамках визита будут обсуждены вопросы двусторонней и международной повестки, а также последние данные по переговорам об отмене антииранских санкций