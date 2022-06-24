Названо число иностранцев, трудящихся в Казахстане

24 июн. 11:44

Трудовую деятельность в Казахстане по данным на 1 июня текущего года по разрешениям местных исполнительных органов осуществляют 16 424 иностранцев, сообщает Минтруда республики.

Среди разрешений на привлечение рабочей силы из-за рубежа есть такие категории: 617 разрешений для глав и их заместителей, 3 224 разрешения для руководителей структурных подразделений.

Главную часть привлеченных иностранных граждан составляют специалисты и квалифицированные рабочие – 8 020 и 926 человек. Также в Казахстане находятся 1 506 сезонных работников и 2 131 сотрудников в рамках корпоративного перевода.

Стоит отметить, что трудовые мигранты исходят из следующих стран: Китай – 3 651 человек, Турция (1 853 человека), Узбекистан (1 605), Индия (1 577), Великобритания (1 113).