Валютные послабления для подсанкционных банков в России продлены до конца года

24 июн. 11:39

Центробанк продлевает действие валютных послаблений к российским банкам, попавшим под иностранные санкции до конца года.

"Банк России продлевает на период с 1 июля по 31 декабря 2022 года действие ранее введенного послабления по неприменению мер к банкам, в отношении которых были введены иностранные санкции, в случае несоблюдения ими лимитов открытых валютных позиций (ОВП). Решение принято для поддержания финансовой устойчивости банков и их адаптации к соблюдению регулятивных требований", - сообщает пресс-служба регулятора.

В ЦБ отметили, что банкам необходимо формировать и реализовывать планы по выходу из послабления. Также банкам не следует увеличивать ОВП относительно позиций на 1 июля 2022 года при несоблюдении лимитов на указанную дату.

Открытые валютные позиции отображают несовпадение активов (требований) и пассивов (обязательств) финансовых учреждений в иностранной валюте.