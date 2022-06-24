Школьники в Тамбовской области спешили на выпускной и угодили под поезд

24 июн. 11:20

В Тамбовской области под колесами поезда погибли трое школьников, они решили срезать дорогу и пошли по путям.

По данным следствия, вечером в четверг трое подростков шли на выпускной в кафе в поселке Мордово, чтобы сократить путь, они пошли по железнодорожным путям в районе станции Оборона. Школьники угодили под поезд "Москва-Волгоград", все трое скончались от полученных травм на месте.

Пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ сообщает, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).