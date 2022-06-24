Строящийся роддом горит в дагестанском Кизилюрте

24 июн. 11:17

Строящийся родильный дом полыхает в дагестанском Кизилюрте, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан. Уточняется, что в настоящее время пожарным удалось локализовать пламя на площади 1 600 кв м.

"В городе Кизилюрте по адресу: улица Аскерханова, 11, произошло возгорание в нефункционирующем недостроенном здании. По предварительной информации, площадь пожара составляет 1 600 кв. метров. В 10:00 пожар локализован", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате пожара никто не пострадал.