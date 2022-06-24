Еще у 3,1 тыс россиян обнаружен COVID-19

24 июн. 11:15

За минувшие сутки в России выявили 3 154 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 240, в Санкт-Петербурге - 227, в Подмосковье - 199. В Краснодарском крае - 66, в Ставропольском крае - 65, в Крыму - 24, в Дагестане - 7, в Кабардино-Балкарии - 7, в Адыгее - 1, в Карачаево-Черкесии - 1, в Чечне - 12, в Ингушетии - 4, в Северной Осетии - 5.

Общее число инфицированных в России достигло 18 412 805.

Госпитализированы за сутки 1 102 человека. Выздоровели - 3 225 пациентов, за все время - 17 839 346.

Умерли за сутки 65 человек, с начала пандемии – 380 776.