Россияне назвали самые красивые города страны

24 июн. 11:00

Составлен рейтинг самых красивых городов России, первое место ожидаемо занимает Санкт-Петербург.

Северная столица благодаря архитектуре, обилию памятников и исторических мест набрала 51% голосов. Следом идут благоустроенная Москва - 31% и прогулочно-парковый Сочи - 29%. Столько же - 29% голосов - набрала Казань. Россияне высоко оценили архитектуру города, его природу и ландшафт, а также историческое наследие.

Красивыми россияне также назвали Калининград, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Владивосток и Тюмень.

Для исследования сервис "Работа.ру" опросил несколько тысяч человек из всех регионов России.