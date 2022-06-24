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Россияне назвали самые красивые города страны

Россияне назвали самые красивые города страны

Составлен рейтинг самых красивых городов России, первое место ожидаемо занимает Санкт-Петербург.

Северная столица благодаря архитектуре, обилию памятников и исторических мест набрала 51% голосов. Следом идут благоустроенная Москва - 31% и прогулочно-парковый Сочи - 29%. Столько же - 29% голосов - набрала Казань. Россияне высоко оценили архитектуру города, его природу и ландшафт, а также историческое наследие.

Красивыми россияне также назвали Калининград, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Владивосток и Тюмень.

Для исследования сервис "Работа.ру" опросил несколько тысяч человек из всех регионов России.

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