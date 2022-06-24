Агрегатор такси "СвифтДрайв" начнет работать в России

24 июн. 10:51

Новый российский агрегатор такси "СвифтДрайв" выйдет на рынок 1 июля, пишут "Известия" со ссылкой на сооснователя сервиса Станислава Ястржембского, сына экс-помощника президента РФ Сергея Ястржембского.

Агрегатор планирует занять нишу ушедшего из России Gett. "В наших планах занять около 12–15% российского рынка. На сегодняшний день объем инвестиций составил более 30 млн рублей. Инвестиционная фаза продолжается по мере масштабирования и развития бизнеса", - сообщил Ястржембский.

Запуск сервиса состоится 1 июля во всех российских регионах. "СвифтДрайв" объединит поставщиков транспортных услуг на единой платформе, оптимизирует операционные процессы корпоративному клиенту, обеспечит экономию до 25% на транспортное обслуживание, добавил один из основателей проекта.

Агрегатор уже заключил договор о сотрудничестве с "Яндекс Такси", а также является партнером компании "Ситимобил".