Две легковушки с восемью людьми унесло в море на Кубани

24 июн. 10:48

Два автомобиля с людьми унесло в море в Краснодарском крае.

"В результате выпадения интенсивных осадков в горной местности в районе поселка Зубова Щель Краснодарского края потоком воды реки Чемитоквадже в акваторию Черного моря море унесло два легковых автомобиля. По предварительной информации, в автомобилях могло находиться восемь человек", - информирует в пресс-службе МЧС России. К спасательной операции привлечен вертолет Ка-32 МЧС и спасательный катер "Валерий Замараев".

Уточняется, что в настоящее время спасен один человек. Одни человек погиб.