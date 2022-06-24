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В Дагестане будут развивать возобновляемую энергетику

В Дагестане будут развивать возобновляемую энергетику

Более 26 млрд рублей планируют вложить в строительство объектов возобновляемой энергетики в Дагестане, информирует пресс-служба правительства региона.

Сообщается, что финансирование будет вестись за счет инвесторов. "В строительство объектов возобновляемой энергетики в Дагестане до 2025 года планируют за счет инвесторов вложить более 26 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о размещении ветроэлектрических станций, солнечных электростанций и малых гидростанций на территории республики.

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