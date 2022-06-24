Раиси выступит на саммите БРИКС+

24 июн. 10:32

Президент Ирана Эбрахим Раиси в пятницу выступит на онлайн-саммите БРИКС+.

Раиси изложит позицию Ирана по международным вопросам и развитию торгово-экономического сотрудничества с другими государствами. Участие в саммите он примет по официальному приглашению президента КНР Си Цзиньпина.

В мероприятии, которое пройдет под председательством китайской стороны, также будут участвовать главы государств и правительств группы БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, а также лидеры Узбекистана, Казахстана, Алжира, Египта, Аргентины, Индонезии, Малайзии и других стан. Всего в саммите БРИКС+ ожидается участие делегаций из 18 стран.

На повестке вопросы укрепления глобального партнерства по реализации Повестки устойчивого развития на период до 2030 года. Участники обсудят взаимодействие в области "зеленой экономики", высоких технологий, инноваций, цифровизации, транспорта и логистики, гуманитарного обмена.