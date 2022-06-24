Глава Минэкономики ФРГ сократил время принятия душа в целях энергосбережения

24 июн. 10:19

Министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил о газовом кризисе в стране, в связи с этим потребление газа должно быть снижено "везде, где это возможно".

"У нас газовый кризис. Как федеральное правительство, мы делаем все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию с энергоснабжением", - сказал Хабек в интервью журналу Spiegel, пишет РИА Новости.

Также он призвал снизить потребление газа везде, где это возможно. По его словам, его нехватка может привести к закрытию многих отраслей промышленности. "Тогда все рыночные процессы будут приостановлены. Для некоторых отраслей это было бы катастрофой", - предупредил министр.

Кроме того, Хабек признался, что сам он в целях энергосбережения "значительно сократил время принятия душа".