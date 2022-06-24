Селевой поток прошел в Жамбылской области

24 июн. 10:14

В настоящее время в Жамбылской области сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям ликвидируют последствия селевого потока, прошедшего накануне по руслу реки Ргайты Кордайского района.

Как сообщили в ДЧС, причиной схода селя стали сильные дожди и град, выпавшие в регионе.

"Жертв и пострадавших нет. По предварительной информации, есть потери домашнего скота: овец и кур. Комиссией местных исполнительных органов проводится работа по установлению ущерба. На место происшествия выезжали восемь сотрудников, две единицы техники департамента по ЧС, пять работников и две единицы техники от местных исполнительных органов", - приводит сообщение Sputnik Казахстан.