Тренер из Дагестана вытащил людей из горящего автомобиля в центре Москвы

24 июн. 10:01

Дагестанский тренер по вольной борьбе Арсланбек Алиев вытащил из горящего в центре Москвы автомобиля Mercedes шестерых человек.

Алиев сообщил, что под утро он услышал взрыв на улице и побежал к месту аварии. Увидев горящее авто, борец оперативно стал помогать пострадавшим выбраться. Запреты спасателей и огонь, который охватил машину, не помешали ему.

"Мы с арабами сломали окна и двери. Они первые вообще это все дело начали. Вытащили всех ребят, кто сзади был. Передних - не смогли. Очень сильный огонь прям был", - сказал дагестанец.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля не справился с управлением и влетел в стену жилого дома. В результате аварии шестеро человек были спасены. Еще двое, водитель и пассажирка машины, погибли, пишет Lenta.ru.