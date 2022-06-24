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Грузоперевозки через Верхний Ларс увеличатся благодаря новому КПП

Грузоперевозки через Верхний Ларс увеличатся благодаря новому КПП

Россия установит дополнительный контрольный пункт пропуска для большегрузов на границе с Грузией.

"В результате соглашения на основе рабочих обсуждений Армении и России 20 июня правительство РФ одобрило выделение дополнительной территории в 2-4 км от МАПП "Верхний Ларс", где будет возможно осуществлять процедуры, связанные с таможенным контролем около 250 грузовиков", - говорится в сообщении.

По словам атташе по таможенным вопросам при посольстве Армении в России Арама Тананяна, планируется, что армянские фуры будут пропускать транзитом через Ларс, а таможенное оформление будет осуществляться на таможенном посту Владикавказа, расположенном в населенном пункте Чми (в 6 км от МАПП "Верхний Ларс").

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