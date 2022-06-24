Врач рассказала, почему летом критически важно есть помидоры

24 июн. 9:37

Летом в рацион обязательно нужно включать томаты, они помогут снизить риск развития меланомы, сообщила врач кардиолог-диетолог, кандидат медицинских наук, сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Залетова.

"Помидоры богаты антиоксидантом ликопином, который известен как мощное средство для предотвращения рака кожи. Это немаловажно в солнечную погоду", - рассказала она Агентству городских новостей "Москва".

Чем помидор краснее, тем больше в нем ликопина. В сутки человеку необходимы 5-10 мг, томаты, в зависимости от сорта, содержат 5-50 мг/кг.

Диетолог отметила, что в томатах, прошедших термическую обработку ликопина больше. "Так, если в свежих томатах содержится до 50 мг/кг, то в кетчупе уже до 140 мг/кг, а в томатной пасте - до 1,5 тыс мг/кг", - объяснила Залетова.

Помидоры также подходят для жары из-за большого количества воды, добавила врач.