Отели Сочи, Дагестана и Абхазии забронированы туристами до конца лета

24 июн. 9:28

В популярных отелях на российских и абхазских курортах до конца лета почти нет свободных мест, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей туриндустрии.

"Уже очень сложно найти места до конца летнего сезона в известных и хорошо зарекомендовавших себя на рынке отелях Сочи и соседней Абхазии, а также приморских курортов Калининградской области, Карелии, Алтая", - сообщили в туроператоре "Интурист".

Там добавили, что сейчас очень сложно найти места до конца сезона "в качественных гостиницах на побережье Каспийского моря в Дагестане", а также в здравницах Кавказских Минеральных вод.

По данным туроператора "Русский экспресс", наиболее заполненные курорты сегодня - это Сочи и Абхазия. "Если в Сочи, где достаточно большой номерной фонд, еще можно найти свободные места в июле-августе, то в Абхазии это сделать уже крайне затруднительно", - отметили в компании.

Тоже самое рассказал и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. Он добавил, что сезон в Крыму и Анапе также налаживается и будет неплохим, несмотря на сложности с транспортным сообщением.

"В итоге топ-5 и доли на лето распределились так: Краснодарский край - 38%, Абхазия - 18%, Крым - 9%, Санкт-Петербург - 6%, Кавминводы - 3,5%, Подмосковье - 2%", - заявил Ромашкин.

В среднем в этом году туры стали дороже на 10%, востребованная продолжительность туров сократилась с 12 до 10 дней, глубина бронирования уменьшилась - чаще всего россияне бронируют туры максимум за две недели до вылета.