Вакцинация спасла свыше 31 млн человек в мире от ковидной смерти

24 июн. 9:25

Вакцинация предотвратила почти 20 млн смертей от коронавируса в период с декабря 2020 по декабрь 2021 года, сообщает британское авторитетное научное издание в области биологии и медицины The Lancet.

На основе математического моделирования исследователи пришли к выводу, что вакцинация сокращает потенциальное количество летальных исходов во всем мире вдвое.

Эксперты передают, что без вакцинации от последствий заражения COVID-19 в мире умерли бы 31,4 млн человек.

Также издание пишет о "существенном влиянии, которое оказали вакцины, миллионы жизней, вероятно, были спасены в течение первого года вакцинации".

"В будущем необходимо быстрее распространять интеллектуальную собственность на вакцины, с более открытой передачей технологий и знаний, связанных с производством и распределением вакцин", - отмечается в журнале.

По мнению экспертов, "необходимо также расширить инфраструктуру распространения и доставки вакцин по всему миру и бороться с дезинформацией, чтобы повысить спрос на них".