ДТП с грузовиком на Кубани унесло три жизни

24 июн. 9:14

Три человека погибли в результате автоаварии в Павловском районе Краснодарского края, информирует пресс-служба региональной прокуратуры.

"В Павловском районе на трассе М-4 "Дон" на закруглении дороги "Камаз" остановился проверить датчик в 05:00, и в него въехал Volkswagen Multivan, [в нем находилась] семья в составе: отца, матери, троих маленьких детей и бабушки. Все взрослые погибли, дети были в креслах, пристегнуты, находятся в настоящий момент в больнице", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за несовершеннолетними выехали родственники из Славянска-на-Кубани. По факту ведется проверка.