Россия и Северная Корея возобновят железнодорожные перевозки

24 июн. 8:54

Железнодорожное сообщение между Россией и КНДР через пограничный переход Хасан-Туманган может быть восстановлено в ближайшее время.

Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков и министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо провели встречу в формате видеоконференцсвязи. Представитель КНДР сообщил, что в настоящее время корейская сторона завершает строительство дезинфекционного комплекса, который позволит возобновить товарообмен.

Стороны также обсудили вопросы реализации совместного проекта строительства автомобильного пограничного моста через реку Туманная. Чекунков отметил, что это "будет способствовать дальнейшему интенсивному развитию торгово-экономических связей" двух стран.

Глава Минвостокразвития подчеркнул, что Россия заинтересована в продолжении совместной работы по проекту Хасан-Раджин и в возобновлении грузовых перевозок через порт Раджин.

Железнодорожное сообщение между РФ и КНДР было прервано в феврале 2020 года из-за пандемии коронавируса.