На трассу между Сочи и Абхазией сошли три селя

24 июн. 8:34

Минувшей ночью на трассу А-147 Джубга - граница с республикой Абхазия сошли три селя и упали три дерева, к настоящему времени движение транспорта восстановлено.

Сели, содержащие грязь, камни, обломки деревьев и мусор затрудняли движение на участке федеральной трассы - от поселка Волконка до поселка Зубова Щель. Дорожники расчистили дорогу, движение восстановлено.

На трассах региона в настоящее время также наблюдается подъем воды в реках, под Сочи зафиксированы подтопления.

Непогода в районе Сочи будет бушевать до конца суток, ожидаются ливни с грозами и градом, шквалистый ветер до 20-22 м/с.