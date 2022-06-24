Магазины Duty Free откроются для вылетающих в ЕАЭС, но цены будут выше

24 июн. 8:22

Магазины Duty Free к августу могут стать доступны для пассажиров, вылетающих из России в страны - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), однако цены на товары будут на 30% выше, пишут "Известия" со ссылкой на представителя Евразийской ассоциации беспошлинной торговли и пресс-секретаря группы "Аэродинамика".

По данным издания, разработка правил по порядку реализации товара тем, кто летит в страны ЕАЭС уже проводится Минфином РФ и ФТС.

Товары будут дороже примерно на 30% так как в стоимость будет входить ввозной НДС, ввозная таможенная пошлина на товар и акцизный налог для алкоголя и табака, отметила исполнительный директор Евразийской ассоциации беспошлинной торговли Фатима Дзоблаева. Для тех, кто вылетает в третьи страны, цены останутся прежними.

По словам представителя "Воздушных ворот Северной столицы" (оператор аэропорта Пулково), продажи можно будет запустить "не ранее издания дополнительных нормативно-правовых актов", которые должны разработать Минфин и ФТС. Владельцам магазинов потребуется доработка программных продуктов, установленных на кассовых аппаратах.

В Минфине "Известиям" заявили, что дополнительных нормативных правовых актов для реализации норм закона, разрешающего продажу товаров беспошлинной торговли пассажирам, вылетающим в страны ЕАЭС, не потребуется. Закон, разрешающий реализацию товаров беспошлинной торговли пассажирам, вылетающим из России в страны ЕАЭС был одобрен Совфедом 22 июня.