Песков: прямая линия с Путиным будет, но позже

24 июн. 8:10

Ежегодная прямая линия с президентом России востребована, в этом года она состоится "чуть позже", так как у Владимира Путина много «более важных мероприятий», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Прямая линия - она будет обязательно. Она не забыта, более того - востребована", - отметил он.

Песков уточнил, что прямая линия пройдет позже, так как "сейчас очень много более важных мероприятий у президента". "Поэтому - чуть позже. Но это случится обязательно", - заявил представитель Кремля.

Ранее Песков сообщал, что прямая линия состоится не раньше июля, точные сроки не определены.