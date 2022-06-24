Суд в Актобе огласил приговор организаторам финансовой пирамиды

24 июн. 7:52

Трое организаторов финансовой пирамиды в Актобе получили от 6 до 12 лет тюрьмы, такого решение суда, сообщает телеканал "Астана ТВ".

Расследование длилось больше года, потерпевшими признаны около 10 тыс человек, минимальный вклад составлял 300 тыс тенге. Граждане верили, что через несколько месяцев смогут получить вдвое больше, так из обещали злоумышленники. Всего в финпирамиду жители Актобе вложили свыше 10 млрд тенге наличными.

В феврале 2020 года организаторы пирамиды были задержаны, один из них местный житель, двое - россияне.

"Приговором суда подсудимые признаны виновными в совершении уголовного правонарушения. Литвиненко назначено 12 лет, Москвину 9 лет, Казыбаеву 6 лет лишения свободы. Также всем подсудимым назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 7 лет", – огласила пресс-секретарь Актюбинского областного суда Гульжанар Отарбаева.

Кроме того, осужденные обязаны вернуть все деньги потерпевшим.