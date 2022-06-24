В центре Москвы в ДТП пострадали шестеро, погибли двое

24 июн. 7:34

Смертельное ДТП произошло минувшей ночью на пересечении Зубовского бульвара и ул. Пречистенка в Москве. В результате столкновения двух автомобилей погибли два человека, еще шестеро пострадали.

Автомобили столкнулись, после чего один из них врезался в здание и загорелся, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Водитель автомобиля допустил наезд на препятствие. По предварительным данным, двое погибли и шесть получили телесные повреждения, всех пострадавших госпитализировали", - добавили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

На месте работают оперативные службы города, движение по Пречистенке затруднено.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.