В центре Москвы в ДТП пострадали шестеро, погибли двое

Смертельное ДТП произошло минувшей ночью на пересечении Зубовского бульвара и ул. Пречистенка в Москве. В результате столкновения двух автомобилей погибли два человека, еще шестеро пострадали.
Автомобили столкнулись, после чего один из них врезался в здание и загорелся, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
"Водитель автомобиля допустил наезд на препятствие. По предварительным данным, двое погибли и шесть получили телесные повреждения, всех пострадавших госпитализировали", - добавили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.
На месте работают оперативные службы города, движение по Пречистенке затруднено.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.