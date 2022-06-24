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Франция продолжает импортировать российский газ

Франция продолжает импортировать российский газ

Импорт газа из России сократился, но продолжается, сообщила министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше.

"Сегодня мы находимся в ситуации, при которой мы продолжаем импортировать российский газ, но в меньших количествах", - заявила министр в эфире телеканала BFMTV.

По ее словам, Франция теоретически могла бы обойтись без поставок из России, это зависит от поставок через Испанию, из Алжира и Норвегии. Кроме того, "это предполагает, что все танкеры для перевозки сжиженного метана приходят вовремя", добавила Панье-Рюнаше.

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