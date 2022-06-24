МЧС ликвидирует подтопления в районе Сочи после ливней

24 июн. 7:12

В районе Сочи из-за ливней подтоплены два поселка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в пятницу.

Из-за обильных осадков реки вышли из берегов.

"В Сочи произошло поднятие уровней рек. В результате произошло подтопление в двух населенных пунктах проезжих частей и улиц, а также 20 придомовых территорий. Воды в домах нет", - рассказали в МЧС.

В ликвидации последствий заняты спасатели в количестве 80 человек и 17 единиц техники, а также два плавсредства.

Непогода в Краснодарском крае будет бушевать все выходные, предупреждали ранее синоптики.