Лондон будет высылать украинских беженцев в Руанду?

24 июн. 6:42

Беженцы с Украины, незаконно проникшие в Великобританию, могут быть высланы в Руанду, предупредил премьер-министр королевства Борис Джонсон.

"Люди будут отправлены в Руанду только в тех случаях, если они прибыли в Великобританию нелегально. Таким образом они разрушают безопасные и законные пути [попадания в страну]. <…> Если вы приезжаете незаконно, то вы обесцениваете всех, кто прибыл легально. Это сумасшествие", - заявил Джонсон в ходе визита в Руанду для участия в саммите стран Содружества наций, пишет газета The Guardian.

Он уточнил, что Лондон уже выдал 130 тыс виз украинцам.

Высылка украинских нелегалов в Руанду "в теории может произойти, но это маловероятно", добавил Джонсон.

Великобритания в рамках борьбы с нелегальной миграцией планирует финансировать перелет мигрантов в Руанду, их проживание там в специальных миграционных центрах, а также их прохождение процедуры рассмотрения заявок на убежище. Королевство намерено ежегодно выделять на эти цели до £140 млн (около $170 млн).