Оспа обезьян добралась до Хорватии

24 июн. 6:26

Первый случай заражения оспой обезьян подтвержден в Хорватии.

В инфекционной клинике "Доктор Фран Михайлевич" в Загребе уточнили, что заболевший - мужчина, который находился в Италии и Испании.

"У него легкая форма оспы обезьян, он не госпитализирован, находится на домашней изоляции", - передает национальное телевидение Хорватии.

В Сербии первый случай оспы обезьян выявили 17 июня, вирус нашли у мужчины, приехавшего из Германии.

Всего, по данным ВОЗ, в мире подтверждено свыше 3,2 тыс случаев обезьяньей оспы. Вспышка вируса объявлена пандемией.