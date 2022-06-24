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Оспа обезьян добралась до Хорватии

Оспа обезьян добралась до Хорватии

Первый случай заражения оспой обезьян подтвержден в Хорватии.

В инфекционной клинике "Доктор Фран Михайлевич" в Загребе уточнили, что заболевший - мужчина, который находился в Италии и Испании.

"У него легкая форма оспы обезьян, он не госпитализирован, находится на домашней изоляции", - передает национальное телевидение Хорватии.

В Сербии первый случай оспы обезьян выявили 17 июня, вирус нашли у мужчины, приехавшего из Германии.

Всего, по данным ВОЗ, в мире подтверждено свыше 3,2 тыс случаев обезьяньей оспы. Вспышка вируса объявлена пандемией.

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