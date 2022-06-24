Военно-транспортный самолет упал под Рязанью, есть погибшие

24 июн. 6:13

В Рязанской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76, погибли трое, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Всего на борту самолеты были девять человек. Самолет разбился в районе Михайловского шоссе недалеко от жилых домов почти сразу после вылета, пишет Telegram-канал SHOT, а по данным Telegram-канала Mash, в Рязани самолет, летевший из Оренбурга в Белгород, приземлился на дозаправку.

В региональном ГУ МЧС заявили, что в месте крушения разрушений на земле нет. Упавший самолет загорелся, пожар был потушен. Выжившие при крушении госпитализированы.

"Один человек в стабильно тяжелом состоянии. Его подняли в реанимацию, минуя приемный покой", - рассказали ТАСС в Рязанской областной клинической больнице.

В горбольницы скорой помощи сообщили, что к ним привезли одного пострадавшего.

"В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт", - информирует Минобороны РФ.

В результате жесткой посадки самолет частично разрушился.