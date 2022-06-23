Байден обсудит с лидерами G7 ужесточение антироссийских санкций

23 июн. 23:55

Президент США Джо Байден планирует обсудить с коллегами по "Большой семерке" (G7) ужесточение санкций против России. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.

По его словам, особое внимание глава Белого дома также намерен уделить мерам, призванным минимизировать последствия ситуации Украине для мировых цен на энергоносители и продовольствие.

Кирби дал понять, что результатом саммита, который в ближайшие дни состоится в Германии, станут конкретные инициативы в обеих сферах. "Я думаю, будет справедливым сказать, что последуют объявления о том, как создавать новые издержки и последствия для России, но я не хотел бы забегать вперед", - цитирует его РИА Новости.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности подчеркнул, что речь пойдет о том, как усилить изоляцию России от мировой экономики, нанести удар по цепочкам поставок российского военно-промышленного сектора и ужесточить контроль за соблюдением санкций.