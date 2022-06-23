Регулярный рейс по автобусному маршруту Баку-Физули-Баку запустят 25 июня

23 июн. 22:57

Автобусный маршрут Баку-Физули-Баку будет запущен с 25 июня, рейсы будут выполняться по субботам, сообщает Государственная служба автотранспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Междугородный регулярный маршрут запускается в рамках расширения пассажиропотока в Карабахский регион.

На первом этапе пассажиры посетят сельскую мечеть Мердинли, центр Физули, а также ознакомиться с недавно построенным Физулинским международным аэропортом.

В дальнейшем в маршрут поездки включат святилище Ибе, родник Гарамамедли, комплекс "Каравансарай Гаргабазар" и "умное" село Давлетъярлы.