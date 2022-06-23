"Аэрофлот" через неделю возобновит рейсы из Нальчика в Москву

23 июн. 23:48

С 1 июля 2022 года авиакомпания "Аэрофлот" планирует возобновить рейсы из Нальчика в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кабардино-Балкарии.

Полеты из столицы республики в столицу России будут осуществляться на ежедневной основе.

В пресс-службе отметили, что открытие авиасообщения позволит улучшить транспортную доступность Кабардино-Балкарии и обеспечит удобные стыковки пассажирам из аэропорта Шереметьево.

Напомним, в настоящее время из Нальчика в Москву 6 раз в неделю летают самолеты авиакомпании "Победа".