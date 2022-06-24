Иран требует от США компенсации за убитых ученых-ядерщиков 

Вчера иранский суд обязал США выплатить более $4 млрд семьям ученых-ядерщиков, которые были убиты в последние годы в результате таргетированных атак.

ABC News сообщает, что это в значительной степени символическое решение подчеркивает усиление напряженности между Ираном и Западом из-за активно развивающейся ядерной программы Тегерана на фоне зашедших в тупик переговоров о возобновлении многострадального ядерного соглашения.

Хотя более десяти лет Тегеран обвиняет Израиль в атаках на иранских ядерных ученых, в решении суда главный противник страны упомянут не был. Иран не признает Израиль с 1979 года, когда в результате Исламской революции была свергнута прозападная монархия. Суд упомянул Израиль только лишь в формулировке ”своими преступлениями против жертв США поддерживают сионистский режим”.

Неизвестно, как будет осуществлено решение суда по этому (и множеству других иранских дел против США) на фоне усиления угроз с обеих сторон. В Исламской Республике Иран нет американских активов для конфискации. Тем не менее суд, который занимается исключительно рассмотрением иранских жалоб против США, вызвал на слушание 37 американских чиновников, в том числе бывших президентов Барака Обаму и Дональда Трампа, а также бывшего госсекретаря Майка Помпео, спецпредставителя по Ирану Брайана Хука и министра обороны Эштона Картера.

Трамп вышел из ядерного соглашения в 2018 году и ввел жесткие экономические санкции против Ирана, которые сделали невозможным получение нефтяных доходов и привели к остановке международных финансовых транзакций. Президент Джо Байден хотел вернуться в соглашение, но в последние недели переговоры зашли в тупик из-за определения Америкой КСИР в качестве террористической организации.

Тем временем Иран продолжает обогащать уран до уровней, близких к оружейным. В начале месяца Иран убрал 27 камер наблюдения, установленных МАГАТЭ. Генеральный директор организации предупредил, что это может нанести ”смертельный удар” по ядерному соглашению.

Семьи трех ученых-ядерщиков, погибших в результате организованных атак, а также один ученый, который был ранен при нападении, подали иск в Тегеране, передает государственное новостное агентство IRNA, не называя истцов. Суд обязал США выплатить $4,3 млрд компенсации, в том числе и штрафы.

Иран и Израиль завязли в теневой войне по всей территории и даже акватории Ближнего Востока. Конфликт усугубился в связи с предположительными убийствами иранских ученых-ядерщиков и военных. В конце 20202 года Иран обвинил Израиль в убийстве выдающегося ученого Мохсена Фахризаде. Он был расстрелян из пулемета с дистанционным управлением в пригороде Тегерана.

Иран также ввел санкции против известных американских политиков и военных, обвинив их в терроризме и нарушении прав человека в связи с убийством главнокомандующего Касема Сулеймани два года назад.

Тем временем в четверг КСИР сменил главу отдела разведки. Священнослужителя Хасана Таеба заменит генерал Мухаммед Каземи, бывший глава отдела безопасности КСИР. Решение было принято после гибели в последние недели нескольких офицеров КСИР. У Таеба жесткая позиция в отношении сторонников реформ после беспорядков в Иране в связи с выборами 2009 года.