23 июн. 23:40

Турция и Израиль возобновят дипломатические отношения на уровне послов. Об этом сообщили министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции в Анкаре с израильским премьером Яиром Лапидом.

По его словам, работа в данном направлении уже ведется.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства также сообщил, что в скорой перспективе планируются визиты высокопоставленных делегаций двух стран.

Помимо этого, Чавушоглу отметил, что одним из успешных направлений взаимодействия Турции и Израиля является сфера безопасности. "Турция и Израиль постоянно обмениваются разведданными. Этот вопрос обсуждался и на уровне президентов. Структуры безопасности находятся на постоянной связи", - цитирует его агентство Anadolu.

Комментируя сообщения о террористической угрозе в отношении израильских граждан в Турции, Чавушоглу акцентировал внимание на том, что Анкара не допустит каких-либо угроз в отношении иностранных граждан, посещающих Турцию.

Говоря о палестино-израильском конфликте, он подчеркнул, что Анкара выступает за урегулирование разногласий на основе принципа "двух государств, для двух народов".

В свою очередь, Лапид поблагодарил турецкие спецслужбы "за раскрытие иранского заговора". "Надеюсь, что вскоре израильтяне вновь начнут посещать Турцию. Вместе с тем, турецкие граждане смогут в ближайшее время посещать Иерусалим напрямую авиарейсами из Стамбула", - уточнил глава израильского МИД.