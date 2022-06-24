ООН: большинство сирийских беженцев не собирается пока возвращаться домой

Согласно данным последнего отчета Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, большинство сирийских беженцев на Ближнем Востоке не собираются возвращаться в Сирию в ближайшем будущем.

Аl-Monitor рассказывает, что УВКБ ООН опросило сирийских беженцев, живущих в Египте, Ливане, Иордании и Ираке. 92,8% опрошенных заявили, что не намерены возвращаться в Сирию в ближайшие 12 месяцев, 1,7% готово вернуться, а 5,6% не смогли дать уверенный ответ. Из тех, кто не планирует возвращение на родину, 77% сообщили, что останутся в нынешней стране проживания, а 16% хотят сменить место жительства.

Отчет проливает свет на проблемы, с которыми сирийские беженцы сталкиваются в странах проживания. В Ираке и Египте основное затруднение вызывает жилищный вопрос. В Иордании и Египте - проблемы с продуктами. Цены на продукты питания растут по всему Ближнему Востоку.

57% опрошенных в конечном счете планируют вернуться в Сирию. Те, которые собираются переехать на родину в ближайший год, назвали основными причинами желание воссоединиться с семьей, давление в принимающей стране.

На сирийцев оказывается серьезное давление с целью их возвращения домой. Президент Ливана Мишель Аун, например, потребовал репатриации сирийских беженцев. Количество сирийцев, которые не хотят в ближайшее время возвращаться, выросла с первого соответствующего опроса УВКБ ООН, проведенного в 2017 году. Тогда 78% опрошенных заявили, что не собираются уезжать в ближайшее время. Во всех четырех странах, где проводился опрос, результаты примерно одинаковые.

Среди факторов, не позволяющих вернуться, проблемы безопасности и трудности с трудоустройством. Силы, лояльные президенту Сирии Башару Асаду вернули контроль почти над всей территорией страны. Тем не менее на северо-западе столкновения повстанцев и армии всё еще продолжаются.

Проблемы с безопасностью возникают и на территории, подконтрольной правительству. 20 июня в центральной Сирии 11 военнослужащих и двое мирных жителей погибли в результате нападения на автобус. Многие мужчины не хотят возвращаться, поскольку им придется пройти обязательную военную службу.

Сирийская экономика тоже переживает не лучшие времена. Зерновой кризис из-за ситуации на Украине повлиял и на Сирию. По данным июньского отчета Всемирного банка, среди прочих осложняющих факторов - высокая инфляция и разрушенная в ходе войны инфраструктура.

По мнению экспертов, американские санкции в отношении Сирии еще больше усугубляют положение мирных жителей. Опрос УВКБ ООН не проводился в Турции, где проживают более трех миллионов сирийцев. В начале месяца представитель ООН заявил, что около 800 сирийцев еженедельно покидают Турцию. Однако большинство планирует остаться из-за благоприятных экономических условий, несмотря на текущий кризис в стране.