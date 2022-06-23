ВОЗ объявила оспу обезьян пандемией

23 июн. 23:25

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 23 июня официально объявила вспышку оспы обезьян пандемией.

Заболеваемость данным вирусом продолжает расти, случаи заболевания зафиксированы в 58 странах, инфицировано порядка 3,5 тыс человек. Эксперты отмечают, что оспа обезьян быстро распространяется на нескольких континентах, необходимо принять меры и остановить пандемию.

"Вспышка не прекратится без согласованных глобальных действий. Даже при более низком уровне смертности, чем у натуральной оспы, если не будут приняты меры по прекращению продолжающегося распространения, миллионы людей умрут, а другие рискуют стать слепыми и инвалидами", - сообщается в заявлении на сайте ВОЗ.

В настоящее время больше всего заболевших в следующих странах: Великобритания, Испания, США, Германия, Франция, Португалия, Канада.

"Нет никаких оснований ждать дальнейшего роста пандемии обезьяньей оспы. Лучшее время действовать — сейчас. Приняв незамедлительные меры, мы можем контролировать вспышку и у нас получится как можно скорее предотвратить рост заболеваемости", - уверен соучредитель ВОЗ Янир Бар-Ям.