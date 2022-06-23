Магазины Mango в России возобновят работу

23 июн. 23:13

Испанский бренд Mango передаст свои магазины в России своим партнерам-франчайзи, пишут "Известия" со ссылкой на генерального директора компании "Этерна" Дмитрия Томилина.

"Mango сейчас не хочет нести риски по доставке товаров в Россию. Поэтому все свои магазины, которые ей принадлежат, будет передавать на определенных условиях существующим партнерам", - рассказал он.

Бизнесмен добавил, что у бренда в России было 55 собственных магазинов и 65 работающих по франшизе.

"Mango очень немного лет на российском рынке работает как независимая компания, у них в России было два франчайзи, которые независимо друг от друга открывали магазины, поэтому для них эта схема не новая", - отметил генеральный директор Smart Estate Moscow Михаил Петров.

Он подчеркнул, что Inditex и H&M по такой схеме никогда не работали.