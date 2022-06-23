В одном из детских лагерей Северной Осетии проведут лингвистическую смену

23 июн. 21:59

В одном из детских оздоровительных лагерей Северной Осетии пройдет лингвистическая смена, в ходе которой дети в возрасте от 7 до 14 лет смогут усовершенствовать знания по осетинскому языку, а также изучить историю, культуру и традиции осетинского народа, - сообщили в пресс-службе Минобразования республики.

"С 13 по 30 июля на базе детского оздоровительного лагеря "Звездочка" пройдет этнокультурная лингвистическая смена "Иры фидан" ("Будущее Иристона" с осетинского), программа которой предполагает полное погружение детей в осетинский язык", - говорится в сообщении.

На занятиях в лагере для детей будут организованы мастер-классы, познавательные встречи с писателями, актерами, художниками и известными спортсменами, а также экскурсии в живописные уголки Осетии, также они смогут получить навыки ораторского и актерского мастерства, передает ТАСС.