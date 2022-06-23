Украина и Молдова получили статус кандидата на вступление в Евросоюз

23 июн. 21:55

Главы государств и правительств Европейского союза решили предоставить Украине и Молдавии статус страны - кандидата на вступление в ЕС. Об этом сообщил председатель глава Евросовета Шарль Мишель на полях саммита Евросоюза в Брюсселе.

"Соглашение. Евросовет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидата в члены ЕС", - написал он в своих соцсетях.

Мишель также поздравил лидеров Украины и Молдовы с этим историческим событием. "Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути к ЕС. Наше будущее вместе", - цитирует главу Евросовета ТАСС.