Евросовет готов дать Грузии статус кандидата в ЕС

23 июн. 22:20

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что ЕС готов дать Грузии статус кандидата на присоединение к союзу.

"Евросовет (саммит - ред.) решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить статус кандидата, как только будут решены оставшиеся приоритеты", - написал Мишель в Twitter.

Чтобы получить статус кандидата, Грузия должна по рекомендации Еврокомиссии выполнить определенные условия.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что страна работать для получения данного статуса. "Исторический день. Европейская перспектива Грузии признана. Теперь мы готовы работать с решимостью последующие месяцы для получения статуса кандидата", - написала она в Twitter.