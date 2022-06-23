В аэропорту Израиля приземлился первый самолет из ОАЭ после нормализации отношений

23 июн. 21:43

В четверг, 23 июня, в аэропорту "Бен-Гурион" в Тель-Авиве приземлился самолет Boeing 777 авиакомпании Emirates, вылетевший из Дубая. Об этом сообщили в пресс-службе национального авиаперевозчика ОАЭ.

На борту самолета находились 355 пассажиров, в том числе посол ОАЭ в Израиле Мохамед Аль-Хаджа.

Это первый регулярный рейс из ОАЭ в Израиль после нормализации отношений между двумя странами. В честь этого события в аэропорту "Бен-Гурион" состоялась торжественная церемония.

Напомним, Израиль и ОАЭ подписали соглашение о нормализации отношений 15 сентября 2020 года.