Власти Ирана намерены открыть прямое авиасообщение с Махачкалой 

23 июн. 21:21

Иран заинтересован в открытии прямого воздушного транспортного сообщения с Россией и надеется на запуск рейсов между Тегераном и Махачкалой, сообщил чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Казем Джалали, находящийся с визитом в Дагестане.

По его словам, больше шансов для запуска регулярного авиарейса между Махачкалой и Тегераном сейчас имеют российские компании.

"У нас есть общая история, культура и цивилизация. <...> Дагестан является одним из регионом, откуда иранцы приезжают в Россию. Это с давних пор исторически [сложилось]", - приводит слова собеседника ТАСС.

Джалали отметил также, что Иран может стать транспортным хабом для импортных товаров из третьих стран в Россию и экспорта российского зерна и подсолнечного масла.