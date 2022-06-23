Сергей Лавров и Ильхам Алиев провели переговоры в Баку

23 июн. 20:50

Вечером 23 июня в Баку состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

В ходе беседы Лавров отметил, что Москва готова всячески содействовать реализации трех документов, подписанных лидерами России, Азербайджана и Армении – 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

"Трехсторонняя рабочая группа по разблокированию коммуникаций, по нашей оценке, делает определенный прогресс. Вопросы, которые предстоит согласовать, мы обсуждаем с армянской стороной. У нас вырисовывается общее понимание, как решить задачу с организацией автомобильного передвижения максимально комфортным способом, чтобы не создавать никакие искусственные препоны. Россия будет содействовать этой работе до достижения результата. Надеюсь, что это скоро произойдет", – сказал российский министр.

Он также отметил, что Москва готова предоставлять консультативные услуги в работе по линии двух комиссий, созданных в Азербайджане и Армении для делимитации и демаркации границ. "Есть конкретные предложения на этот счёт. Буду рад их с Вами обсудить", – добавил Лавров.

"Вы упомянули о нормализации отношений, мирном договоре, о положениях будущего договора, который Вы передали. Мы услышали готовность армянской стороны, Премьер-министра Н.В. Пашиняна вести переговоры на эту тему. Готовы оказать содействие при согласии Азербайджана и Армении. Другие международные форумы, где Азербайджан и Россия присутствуют, такие как ООН, ОБСЕ, "Каспийская пятерка", позволяют развивать наше взаимодействие на внешний "контур". Буквально через неделю состоится саммит "Каспийской пятерки" в Ашхабаде. Активно его готовим. С моим коллегой и другом Д.А.Байрамовым обсуждали документы, которые можно предложить лидерам на одобрение", – поведал глава российского МИД.

В свою очередь, Ильхам Алиев обратил внимание на то, что в начале года Азербайджан и РФ дали хороший старт новому этапу двусторонних отношений.

"Конечно же, подписание в Москве Декларации о союзническом взаимодействии. Считаю, что это основополагающий документ для будущего развития наших отношений, который является прекрасным итогом многолетнего, очень эффективного сотрудничества. И в рамках имплементации положений декларации уже немало сделано. Уверен, что в рамках вашего визита будут предприняты новые шаги в этом направлении. Примечательно, что в год 30-летия установления дипломатических отношений мы как бы подвели итог всему, что было сделано, и определили дальнейшие направления развития дружеских, добрососедских отношений", – заявил азербайджанский лидер.

Говоря о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, он подчеркнул, что позиция Баку данном вопросе направлена на установление долгосрочного мира в регионе. "Уверен, что те усилия, которые мы предпринимаем, будут также позитивно восприняты и армянской стороной, и будет положен конец многолетнему противостоянию. Наше предложение по началу работы над мирным договором пока что остается без ответа, но мы пока еще надеемся, что это предложение будет позитивно воспринято", – сказал Ильхам Алиев.



"Среди позитивных моментов хотел бы отметить интенсификацию работы трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Буквально недавно в Санкт-Петербурге была новая встреча. Надеемся, что также будут практические шаги в деле имплементации декларации ноября 2020 года именно в контексте открытия коммуникаций и обеспечения беспрепятственного доступа для азербайджанских грузов и граждан для сообщения с Нахчыванской Автономной Республикой, что является юридическим обязательством армянской стороны. Но, к сожалению, по прошествии более полутора лет после окончания Второй Карабахской войны этот пункт декларации до сих пор не выполнен. В целом, в рамках нашей концепции нормализации ситуации, думаю, что можно будет найти очень практические шаги, которые будут способствовать этому, и также рассчитываем, конечно же, на активные усилия РФ в деле установления прочного мира на Кавказе", - цитирует президента Азербайджана АзерТАдж.