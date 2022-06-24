В Махачкале отметят юбилей поэтессы Фазу Алиевой 

24 июн. 0:31

В столице Дагестана пройдет вечер к 90-летию со дня рождения народной поэтессы Фазу Алиевой, также состоится открытие мемориальной доски Фазу Алиевой и возложение цветов к ее памятнику в городском парке Махачкалы, сообщила министр культуры Дагестана Зарема Бутаева.

"Масштабный юбилейный вечер поэтессы с участием ведущих творческих коллективов республики состоится 11 июля в Русском драматическом театре им. М. Горького в Махачкале, после открытия мемориальной доски Фазу Алиевой. В этот же день будет и возложение цветов к ее памятнику в парке", - цитирует собеседницу ТАСС.

В этот день со сцены прозвучат не только стихотворения и песни на слова поэтессы, но и будут показаны разножанровые хореографические постановки, а также архивные записи из жизни Фазу Алиевой, отрывки ее интервью, отражающие роль поэтессы в становлении и развитии дагестанской литературы.

Напомним, Фазу Алиева родилась в селе Гиничутль Хунзахского района Дагестана, писала как на русском, так и на родном для нее аварском языке. Ее стихи были переведены на 68 языков мира, а умерла народная поэтесса 1 января 2016 года на 84-м году жизни. Указ о праздновании в 2022 году ее 90-летия со дня рождения ранее подписал глава республики Сергей Меликов