Молодежный танцевальный фестиваль пройдет в Краснодаре

23 июн. 20:47

В Краснодаре в парке "Городской сад" 27 июня состоится фестиваль хореографического искусства "Танцы KRD", об этом сообщают организаторы.

Мероприятие приурочено ко Дню молодежи. На главной сцене сначала состоится разминка, затем запланированы мастер-классы по нескольким направлениям - историко-бытовой танец, народный, спортивно-бальный и современная хореография.

Для участников и зрителей творческие коллективы Краснодара подготовили концертную программу, передает портал Юга.ru.

Кульминацией фестиваля станет флешмоб, на котором участники покажут, чему научились на мастер-классах.

Принять участие в фестивале смогут все желающие горожане в возрасте от 10 до 18 лет. Начало в 16:00.