В Черкесске заработает Центр для одаренных детей 

24 июн. 1:25

С началом нового учебного года в Черкесске заработает специализированный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, в котором смогут обучаться дети со всех районов республики, рассказала министр образования и науки республики Инна Кравченко.

"1 сентября 2022 года мы планируем открытие центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи КЧР. В центре смогут обучаться дети со всех районов республики по направлениям "Наука", "Искусство" и "Спорт", - цитирует собеседницу ТАСС.

Центр будет создан на базе Карачаево-Черкесского республиканского государственного бюджетного учреждения "Центр дополнительного образования детей". В трехэтажном здании разместятся лекторий, зона для проектной деятельности, две лаборатории, кабинеты математики и иностранных языков, шахматная зона, художественная мастерская и научно-познавательная зона, тренажерный и хореографический залы, а также комнаты для проживания детей.

Центр выявления и поддержки одаренных детей заработает в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", добавила министр.